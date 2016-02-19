CodeBaseSecciones
Indicadores

VolatilityQuality_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
731
(15)
Indicador VolatilityQuality con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador VolatilityQuality.mq5.

Fig. 1. Indicador VolatilityQuality_HTF

VolatilityQuality VolatilityQuality

Oscilador no normalizado, usado como definidor de tendencia.

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

Indicador ColorBulls en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorBulls de las series temporales de precio correspondientes.

Exp_VolatilityQuality Exp_VolatilityQuality

Sistema comercial construido con las señales del indicador VolatilityQuality.

Exp_ColorBears Exp_ColorBears

Sistema comercial construido con las señales del indicador ColorBears.