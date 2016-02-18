真实作者:

raff1410

没有规范化的振荡指标, 用来识别趋势. 振荡指标颜色的改变可以用作建仓信号.

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_LWMA ; input int XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; input uint Smoothing= 1 ; input uint Filter= 5 ; input App_price Price= PRICE_MEDIAN ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2008年8月24日发布于代码库中.

图 1. VolatilityQuality 指标