VolatilityQuality - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1364
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
raff1410
没有规范化的振荡指标, 用来识别趋势. 振荡指标颜色的改变可以用作建仓信号.
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // 平均计算的方法 input int XLength=5; // 平滑深度 input int XPhase=15; // 平滑参数 3//---- 对于JJMA, 范围在 -100 到 +100 之间, 它影响转化处理的质量; //---- 对于 VIDIA , 它是CMO周期数, 对于 AMA, 它是慢速平均周期数 input uint Smoothing=1; // 重新计算深度 input uint Filter=5; // 价格图表过滤点数 input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // 价格 input int Shift=0; // 指标水平平移柱数 input int PriceShift=0; // 指标垂直平移点数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2008年8月24日发布于代码库中.
图 1. VolatilityQuality 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14310
ColorBullsCandle
ColorBulls 指标是以一个烛形序列的形式实现的. 烛形是将相关的价格时间序列通过ColorBulls指标算法进行处理后得到的结果.ColorBearsCandle
ColorBears 指标是以烛形序列形式实现的. Candlesticks 是将对应的价格时间序列使用ColorBears指标算法进行处理后的结果.
VolatilityQuality_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的VolatilityQuality指标.Exp_VolatilityQuality
基于VolatilityQuality指标信号的交易系统