ColorBullsCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador ColorBulls en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorBulls de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Fig. 1. Indicador ColorBullsCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14280
