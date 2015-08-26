Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorXCCXCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador XCCX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XCCX de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XCCX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorXCCXCandle
