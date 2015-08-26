CodeBaseSecciones
ColorXCCXCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador XCCX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XCCX de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XCCX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorXCCXCandle

ColorXRSXCandle ColorXRSXCandle

Indicador XRSX en forma de vela.

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTrend_CF.

ColorXATR_HTF ColorXATR_HTF

Indicador ColorXATR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorSchaffRSITrendCycle ColorSchaffRSITrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores RSI de periodos distintos.