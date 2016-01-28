Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_ColorXCCXCandle - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 874
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_ColorXCCXCandle é baseado na mudança de cor das velas do indicador ColorXCCXCandle. O sinal é formado no fechamento da barra, se houver uma mudança na cor da vela.
Coloque os arquivos compilados ColorXCCXCandle.ex5 e XCCX.ex5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultado dos testes para 2014, GBPJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14260
O indicador Super_Trend com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.Super_Trend
Indicador de tendência com indicação simples e clara dos momentos de abertura de posição.