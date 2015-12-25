無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_ColorXCCXCandle - MetaTrader 5のためのエキスパート
エキスパートアドバイザ Exp_ColorXCCXCandleは、インディケータColorXCCXCandleのローソクの色の変化をベースに構築されています。ローソクの色の推移が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータColorXCCXCandle.ex5とXCCX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
図1. チャート上の取引例
2014年/GBPJPY/4時間足のテストの結果
図2. テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14260
Super_Trend_HTF
インディケータ Super_Trendは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Super_Trend
ポジションを開くタイミングを単純明快に表示するトレンドインディケータです。