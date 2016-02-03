Autor real:

Jason Robinson (jnrtrading)

En el mercado Forex, los indicadores que ofrecen una indicación simple y clara cuentan con gran aceptación. El indicador de tendencia Supertrend pertenece a esta clase de herramientas. En vez de mostrar sus valores en una ventana separada, los visualiza directamente en el gráfico de precios, lo cual es muy cómodo.

Cuando la tendencia va a la alza, la línea del indicador tiene el color verde y se ubica debajo del gráfico de precios. Cuando la tendencia es bajista, la línea tiene el color rojo y se ubica por encima del gráfico de precios. Hay varias maneras de usar este indicador. La más sencilla consiste en comprar cuando la línea de Supertrend tiene el color verde y vender cuando es roja. En la variante más avanzada, la evaluación se realiza en un período mayor -por ejemplo, H4- y el trading se realiza en un período menor -digamos, M15- en la dirección de la tendencia dominante. Otra opción para aplicar este indicador es usar su línea como niveles de soporte y resistencia. Es decir, hay que esperar a que el precio se acerque a la línea y traderar con el rebote de ella.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 19.06.2015.

Fig. 1. Indicador Super_Trend