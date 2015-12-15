代码库部分
Exp_ColorXCCXCandle - MetaTrader 5EA

这款 Exp_ColorXCCXCandle EA 基于 ColorXCCXCandle 指标蜡烛条的颜色变化。在柱线收盘时，如果蜡烛条颜色改变，则生成交易信号。

放置 ColorXCCXCandle.ex5 和 XCCX.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 GBPJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表

Super_Trend_HTF Super_Trend_HTF

指标 Super_Trend 在输入参数中有时间帧选项。

Super_Trend Super_Trend

趋势指标, 可简洁明了地指示开仓时刻。

Dots Dots

趋势指标, 直接坐落于图表之上。

Dots_HTF Dots_HTF

Dots指标在输入参数中有时间帧选项。