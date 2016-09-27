Der Exp_ColorXCCXCandle Experte basiert auf der Farbänderung der Kerzen des ColorXCCXCandle Indikators. Das Signal wird während des Schließens eines Balkens gebildet, wenn die Kerze ihre Farbe geändert hat.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierten Dateien der Indikatoren ColorXCCXCandle.ex5 und XCCX.ex5 im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators gespeichert werden.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf GBPJPY H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse

