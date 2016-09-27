CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_ColorXCCXCandle - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
739
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
exp_colorxccxcandle.mq5 (7.52 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorxccxcandle.mq5 (9.44 KB) ansehen
xccx.mq5 (8.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_ColorXCCXCandle Experte basiert auf der Farbänderung der Kerzen des ColorXCCXCandle Indikators. Das Signal wird während des Schließens eines Balkens gebildet, wenn die Kerze ihre Farbe geändert hat.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierten Dateien der Indikatoren ColorXCCXCandle.ex5 und XCCX.ex5 im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators gespeichert werden.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf GBPJPY H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14260

Super_Trend_HTF Super_Trend_HTF

Der Super_Trend Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

Super_Trend Super_Trend

Ein Trendindikator mit einer einfachen und klaren Anzeige der Eröffnung von Positionen.

Dots Dots

Ein Trendindikator, der sich unmittelbar auf dem Preischart befindet.

Dots_HTF Dots_HTF

Der Dots Indikator mit der Möglichkeit, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.