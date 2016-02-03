CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

Close All Windows - script para MetaTrader 5

Daniel Osuna de la Rosa | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1125
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este script cierra todas las ventanas del símbolo seleccionado, o todas las ventanas de todos los símbolos. Es muy útil durante el testeo, cuando hay muchas ventanas abiertas para cerrarlas una por una.

Close_All_Windows

Recomendaciones:

  • Ponga en los parámetros de entrada el cierre de todos los símbolos o sólo seleccionado.

¡Disfrútelo!

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14242

Last Price Last Price

El scalper que tradea en función de la última transacción en el lado del interés abierto.

Exp_XMA_Range_Channel Exp_XMA_Range_Channel

Sistema de trading a base de las señales del indicador XMA_Range_Channel.

Ultra_Oscillator Ultra_Oscillator

Suma de tres medias móviles de diferentes períodos en una ventana separada.

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

El indicador Ultra_Oscillator permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.