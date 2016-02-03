Mira cómo descargar robots gratis
Close All Windows - script para MetaTrader 5
Publicado:
Actualizado:
Este script cierra todas las ventanas del símbolo seleccionado, o todas las ventanas de todos los símbolos. Es muy útil durante el testeo, cuando hay muchas ventanas abiertas para cerrarlas una por una.
Recomendaciones:
- Ponga en los parámetros de entrada el cierre de todos los símbolos o sólo seleccionado.
¡Disfrútelo!
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14242
