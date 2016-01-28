Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Close All Windows - script para MetaTrader 5
Este script fecha todas as janelas do símbolo selecionado ou todas as janelas de qualquer símbolo. É muito útil quando você está testando e há muitas janelas abertas para fechar uma por uma.
Recomendações:
- Selecione as entradas se você quiser fechar todos os símbolos ou apenas o selecionado.
Aproveite!
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14242
