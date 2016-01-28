CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

Close All Windows - script para MetaTrader 5

Daniel Osuna de la Rosa | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1367
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este script fecha todas as janelas do símbolo selecionado ou todas as janelas de qualquer símbolo. É muito útil quando você está testando e há muitas janelas abertas para fechar uma por uma.

Close_All_Windows

Recomendações:

  • Selecione as entradas se você quiser fechar todos os símbolos ou apenas o selecionado.

Aproveite!

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14242

Last Price Last Price

Um scalper que negocia dependendo do último negócio do lado em aberto.

Exp_XMA_Range_Channel Exp_XMA_Range_Channel

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador XMA_Range_Channel.

Ultra_Oscillator Ultra_Oscillator

Soma de três médias de diferentes tempos gráficos movendo-se em uma janela separada.

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

O indicador Ultra_Oscillator com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.