CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ultra_Oscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
831
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
ultra_oscillator.mq5 (7.12 KB) ver
ultra_oscillator_htf.mq5 (11.18 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Ultra_Oscillator permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador Ultra_Oscillator.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Ultra_Oscillator_HTF

Fig. 1. Indicador Ultra_Oscillator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14248

Ultra_Oscillator Ultra_Oscillator

Suma de tres medias móviles de diferentes períodos en una ventana separada.

Close All Windows Close All Windows

Este script cierra todas las ventanas del símbolo seleccionado, o todas las ventanas de todos los símbolos.

XMA_Range_Channel_HTF XMA_Range_Channel_HTF

El indicador XMA_Range_Channel permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_MomentumCandleSign Exp_MomentumCandleSign

Sistema de trading a base de las señales del indicador MomentumCandleSign.