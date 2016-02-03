Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Last Price - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 1221
-
El scalper que tradea en función de la última transacción en el lado del interés abierto. Se sabe que en un mercado centralizado, el gráfico se dibuja dependiendo de la última transacción que ha sido realizada en el lado del mercado. Por esa razón, el robot sigue esta transacción y abre las posiciones en función de a dónde va su precio.
La particularidad de este robot consiste en que abre las posiciones sin deslizamiento. Los parámetros están configurados para el futuro РТС.
La fecha del inicio del EA y sus posiciones están marcadas en el gráfico.
Consejos:
- Para evitar el drawdown, la última transacción debe ser más grande o más pequeña que el precio Ask y Bid. De lo contrario, se puede perder con el spread.
- Para estar más seguro, puede establecer el spread máximo permitido para la apertura de la posición.
- Los volúmenes de la transacción también influyen en el beneficio potencial. Ha sido notado que el volumen igual a 1 genera ganancias con más frecuencia (pero eso es cierto si estamos hablando del “modo extremo” - cuando la desviación mín. del precio de la transacción es mucho más grande que el spread).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14235
