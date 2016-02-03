El scalper que tradea en función de la última transacción en el lado del interés abierto. Se sabe que en un mercado centralizado, el gráfico se dibuja dependiendo de la última transacción que ha sido realizada en el lado del mercado. Por esa razón, el robot sigue esta transacción y abre las posiciones en función de a dónde va su precio.

La particularidad de este robot consiste en que abre las posiciones sin deslizamiento. Los parámetros están configurados para el futuro РТС.

La fecha del inicio del EA y sus posiciones están marcadas en el gráfico.

Consejos: