CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Close All Windows - Skript für den MetaTrader 5

Daniel Osuna de la Rosa | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
869
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses Skript schließt alle Fenster des ausgewählten Symbols oder alle Fenster aller Symbole. Es ist sehr hilfreich beim Testen, wenn es zu viele offene Fenster gibt.

Close_All_Windows

Empfehlungen:

  • Setzen Sie entweder alle Symbole oder das ausgewählte Symbol schließen in den Eingabeparametern.

Genießen Sie es!

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14242

Last Price Last Price

Ein Scalper, der je nach dem letzten Trade von Open Interest handelt.

Exp_XMA_Range_Channel Exp_XMA_Range_Channel

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des XMA_Range_Channel Indikators beruht.

Ultra_Oscillator Ultra_Oscillator

Die Summe drei gleitender Durchschnitte von verschiedenen Perioden in einem separaten Fenster.

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

Der Ultra_Oscillator Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.