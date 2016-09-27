Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Close All Windows - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 869
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieses Skript schließt alle Fenster des ausgewählten Symbols oder alle Fenster aller Symbole. Es ist sehr hilfreich beim Testen, wenn es zu viele offene Fenster gibt.
Empfehlungen:
- Setzen Sie entweder alle Symbole oder das ausgewählte Symbol schließen in den Eingabeparametern.
Genießen Sie es!
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14242
Last Price
Ein Scalper, der je nach dem letzten Trade von Open Interest handelt.Exp_XMA_Range_Channel
Ein Handelssystem, das auf den Signalen des XMA_Range_Channel Indikators beruht.
Ultra_Oscillator
Die Summe drei gleitender Durchschnitte von verschiedenen Perioden in einem separaten Fenster.Ultra_Oscillator_HTF
Der Ultra_Oscillator Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.