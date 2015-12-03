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Close All Windows - скрипт для MetaTrader 5
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Этот скрипт закрывает все окна выбранного символа, или все окна всех символов. Он очень полезен при тестировании, когда имеется слишком много открытых окон для закрытия по одному.
Изображение:
Рекомендации:
- Во входных параметрах выставьте закрытие всех символов, или только выбранного.
Наслаждайтесь!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14242
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