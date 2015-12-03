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Close All Windows - скрипт для MetaTrader 5

Daniel Osuna de la Rosa
Daniel Osuna de la Rosa

Daniel Osuna de la Rosa

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Hello, I'm Daniel Osuna a software developer to Mt5 and Mt4, I'm a professional with a Degree in Mechanical Industrial Engineering and a Master degree in Finance, but always programming has been a hobby for me.
Now, I can develope all type of programs experts, indicators, panels, scrpts...
1 код 3 темы 15 комментариев
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Просмотров:
2556
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот скрипт закрывает все окна выбранного символа, или все окна всех символов. Он очень полезен при тестировании, когда имеется слишком много открытых окон для закрытия по одному.

Изображение:

Close_All_Windows

Рекомендации:

  • Во входных параметрах выставьте закрытие всех символов, или только выбранного.

Наслаждайтесь!

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14242

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