Close_All_Windows

Этот скрипт закрывает все окна выбранного символа, или все окна всех символов. Он очень полезен при тестировании, когда имеется слишком много открытых окон для закрытия по одному.

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Рекомендации:

Во входных параметрах выставьте закрытие всех символов, или только выбранного.

Наслаждайтесь!