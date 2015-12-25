無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Close All Windows - MetaTrader 5のためのスクリプト
このスクリプトは選択したシンボルの全てのウィンドウを閉じる、または全てのウィンドウを閉じます。これは、開いているウィンドウがたくさんある時に、テストを行う際にとても便利です。
推奨事項：
- 入力パラメータで、選択したものだけ、または全てのシンボルのクローズを設定してください。
楽しんでください！
