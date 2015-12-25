コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Close All Windows - MetaTrader 5のためのスクリプト

Daniel Osuna de la Rosa | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1485
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このスクリプトは選択したシンボルの全てのウィンドウを閉じる、または全てのウィンドウを閉じます。これは、開いているウィンドウがたくさんある時に、テストを行う際にとても便利です。

Close_All_Windows

推奨事項：

  • 入力パラメータで、選択したものだけ、または全てのシンボルのクローズを設定してください。

楽しんでください！

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14242

