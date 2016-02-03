CodeBaseSecciones
Indicadores

Ultra_Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
ultra_oscillator.mq5 (7.12 KB) ver
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Suma de tres medias móviles de diferentes períodos en una ventana separada.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 29.06.2015.

Fig. 1. Indicador Ultra_Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14247

Close All Windows Close All Windows

Este script cierra todas las ventanas del símbolo seleccionado, o todas las ventanas de todos los símbolos.

Last Price Last Price

El scalper que tradea en función de la última transacción en el lado del interés abierto.

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

El indicador Ultra_Oscillator permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

XMA_Range_Channel_HTF XMA_Range_Channel_HTF

El indicador XMA_Range_Channel permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.