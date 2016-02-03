Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Suma de tres medias móviles de diferentes períodos en una ventana separada.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 29.06.2015.

Fig. 1. Indicador Ultra_Oscillator