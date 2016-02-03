CodeBaseSecciones
Exp_XMA_Range_Channel - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Sistema de trading a base de las señales del indicador XMA_Range_Channel. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color de las velas ha cambiado del neutral al lima/verde o rosado/purpúreo, es decir, cuando ocurre la ruptura del canal formado por las líneas del indicador.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador XMA_Range_Channel.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2014 con USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14234

