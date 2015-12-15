请观看如何免费下载自动交易
Close All Windows - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此脚本关闭选择品种的所有窗口, 或全部品种的所有窗口。当您进行测试并打开了很多窗口, 需要一一关闭时, 它十分有用。
- 请在输入里选择关闭所有品种, 或选择品种的窗口。
尽情享受！
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14242
