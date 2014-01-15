Descripcion:

El sistema de trading se basa en las señales del indicador de ColorSchaffTrendCycle. Una señal para realizar una operación está formada por la barra de cierre cuando hay una ruptura del histograma en el nivel de sobrecompra/sobreventa.

Estos niveles se definen mediante los parámetros de entrada del EA:

input int HighLevel=+ 60 ; input int LowLevel=- 60 ;

Colocar el fichero compilado ColorSchaffTrendCycle.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Las instancias de la historia de ofertas en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el 2011 con USDCHF H4:

Fig. 2. Tabla de resultados de las pruebas