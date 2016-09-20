コードベースセクション
TrendEnvelopesセマフォシグナル指標に基づいて描画されたエキスパートアドバイザー取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに対応する色の点が表示された場合に形成されます。

コンパイルされたTrendEnvelopes.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

USDCHFH4での2011検証結果

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1424

