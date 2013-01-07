Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_TrendEnvelopes - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4052
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт, построенный на семафорном, сигнальном индикаторе TrendEnvelopes. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной точки соответствующего цвета.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendEnvelopes.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор рисует на графике линии поддержки/сопротивления и трендовые линии.Exp_StepSto_v1
Эксперт на основе сигналов стохастического осциллятора StepSto_v1
Осциллятор SchaffTrendCycle, выполненный в качестве цветной гистограммы.Exp_ColorSchaffTrendCycle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorSchaffTrendCycle.