Советники

Exp_TrendEnvelopes - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4052
(24)
Эксперт, построенный на семафорном, сигнальном индикаторе TrendEnvelopes. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной точки соответствующего цвета.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendEnvelopes.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

MaksiGen_Range_Move MTF MaksiGen_Range_Move MTF

Индикатор рисует на графике линии поддержки/сопротивления и трендовые линии.

Exp_StepSto_v1 Exp_StepSto_v1

Эксперт на основе сигналов стохастического осциллятора StepSto_v1

ColorSchaffTrendCycle ColorSchaffTrendCycle

Осциллятор SchaffTrendCycle, выполненный в качестве цветной гистограммы.

Exp_ColorSchaffTrendCycle Exp_ColorSchaffTrendCycle

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorSchaffTrendCycle.