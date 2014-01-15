Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TrendEnvelopes - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1151
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
igorad
El típico indicador de semáforo para tendencias.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.10.2007.
Fig.1 Indicador TrendEnvelopes
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1394
La clase para trazar el Momentum usando el buffer circular
La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Momentum (Impulso) utilizando el algoritmo del buffer circular.Exp_BrakeExp
El sistema de trading basado en señales tomadas del semáforo BrakeExp, indicador de señal de tendencia
Exp_BrakeMA
Sistema de comercio basado en señales tomadas del semáforo BrakeMA, indicador de señal de tendenciaExp_Arrows_Curves
Sistema de trading basado en las señales del indicador Arrows_Curves.