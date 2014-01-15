CodeBaseSecciones
TrendEnvelopes - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

igorad

El típico indicador de semáforo para tendencias.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.10.2007. 

TrendEnvelopes

Fig.1 Indicador TrendEnvelopes 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1394

