Expert Advisors

Exp_TrendEnvelopes - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1043
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
trendenvelopes.mq5 (10.88 KB) ansehen
exp_trendenvelopes.mq5 (6.75 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Expert Advisor auf Basis der Signale des TrendEnvelopes Indikators. Die Eröffnungssignale erfolgen, wenn die Bar schließt entsprechend des farbigen Punktes.

Die Datei TrendEnvelopes.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Test-Ergebnisse für das Jahr 2011 im USDCHF, H4:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1424

