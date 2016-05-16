und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Expert Advisor auf Basis der Signale des TrendEnvelopes Indikators. Die Eröffnungssignale erfolgen, wenn die Bar schließt entsprechend des farbigen Punktes.
Die Datei TrendEnvelopes.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.
Test-Ergebnisse für das Jahr 2011 im USDCHF, H4:
Fig. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1424
