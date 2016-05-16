Der Expert Advisor auf Basis der Signale des TrendEnvelopes Indikators. Die Eröffnungssignale erfolgen, wenn die Bar schließt entsprechend des farbigen Punktes.

Die Datei TrendEnvelopes.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Test-Ergebnisse für das Jahr 2011 im USDCHF, H4:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse