此自动交易系统，在 TrendEnvelopes 信号量，信号指标基础上绘制。在柱线收盘时，如果相应的彩色点出现，则形成执行交易的信号。

放置 TrendEnvelopes.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHFH4:

图例. 2. 测试结果图表