请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_TrendEnvelopes - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1843
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此自动交易系统，在 TrendEnvelopes 信号量，信号指标基础上绘制。在柱线收盘时，如果相应的彩色点出现，则形成执行交易的信号。
放置 TrendEnvelopes.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHFH4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1424
SuperWoodiesCCI
该指标使用 CCI 实现交易策略Exp_StepSto_v1
此自动交易系统，在 StepSto_v1 随机振荡器信号的基础上绘制。
Exp_Beginner
基于 Beginner 信号指标的交易系统。Exp_SuperWoodiesCCI
本交易系统，基于 SuperWoodiesCCI 指标的信号基础上实现