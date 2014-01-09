代码库部分
Exp_TrendEnvelopes - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
trendenvelopes.mq5 (10.88 KB) 预览
exp_trendenvelopes.mq5 (6.75 KB) 预览
此自动交易系统，在 TrendEnvelopes 信号量，信号指标基础上绘制。在柱线收盘时，如果相应的彩色点出现，则形成执行交易的信号。

放置 TrendEnvelopes.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHFH4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1424

