Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Last Price - expert para MetaTrader 5
Um scalper que negocia dependendo do último negócio do lado em aberto. Sabe-se que num mercado centralizado é traçado um gráfico em função do último negócio feito no lado do mercado. Portanto, este robô observa aquele negócio e abre posições, dependendo de onde o seu preço for.
O recurso do robô é que ele abre posições sem desvio. Os parâmetros são configurados para futuros RTS.
A data de lançamento das ordens do Expert Advisor e sua posição são marcadas na figura.
Recomendações:
- A fim de evitar o rebaixamento, o último negócio deve ser maior ou menor do que os preços de Ask e Bid. Caso contrário, você pode perder para o spread.
- É possível especificar o spread máximo permitido para abrir uma posição, apenas para ser seguro.
- Negociações com muito volume também afeta o lucro potencial. Notou-se que o volume igual a 1 gera renda com mais frequência (que é quando se lida com o "modo extremo" do Expert Advisor - quando o desvio mínimo do preço do negócio é apenas um pouco maior do que spread).
