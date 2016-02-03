Mira cómo descargar robots gratis
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
WPR_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador WPR.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador WPR_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14233
VininI_BB_HTF
El indicador VininI_BB permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Exp_JMACandleSign
Sistema de trading a base de las señales del indicador JMACandleSign.
Exp_XMA_Range_Channel
Sistema de trading a base de las señales del indicador XMA_Range_Channel.Last Price
El scalper que tradea en función de la última transacción en el lado del interés abierto.