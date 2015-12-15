请观看如何免费下载自动交易
一款剥头皮, 依据最后一笔成交的方向进行交易。依据最后一笔成交, 在集中式市场的图表上绘制。因此, 机器人观察该成交并依据价格走势开仓。
机器人的特征是无滑点开仓。参数配置针对 RTS 期货。
该 EA 的启动日期及其仓位都在图示上标记。
推荐:
- 为了避免回撤, 最后成交必须大于或小卖出价或买入价。否则您可能因点差而亏损。
- 出于安全, 可以指定最大开仓点差。
- 交易量也会影响潜在的盈利。据观察, 交易量等于一手通常能产生更多收入 (EA 处于 "extreme mode - 极端模式" 进行交易 - 当成交价的最小差价略大于点差)。
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14235
