代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

最后价格 - MetaTrader 5EA

Alexander Pavlov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2227
等级:
(21)
已发布:
已更新:
lastprice.mq5 (10.75 KB) 预览
rts.set (0.16 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款剥头皮, 依据最后一笔成交的方向进行交易。依据最后一笔成交, 在集中式市场的图表上绘制。因此, 机器人观察该成交并依据价格走势开仓。

机器人的特征是无滑点开仓。参数配置针对 RTS 期货。

该 EA 的启动日期及其仓位都在图示上标记。

推荐:

  • 为了避免回撤, 最后成交必须大于或小卖出价或买入价。否则您可能因点差而亏损。
  • 出于安全, 可以指定最大开仓点差。
  • 交易量也会影响潜在的盈利。据观察, 交易量等于一手通常能产生更多收入 (EA 处于 "extreme mode - 极端模式" 进行交易 - 当成交价的最小差价略大于点差)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14235

Exp_XMA_Range_Channel Exp_XMA_Range_Channel

基于 XMA_Range_Channel 指标信号的交易系统。

WPR_HTF WPR_HTF

指标 WPR 在输入参数中有时间帧选项。

Close All Windows Close All Windows

此脚本关闭选择品种的所有窗口, 或全部品种的所有窗口。

Ultra_Oscillator Ultra_Oscillator

在分离窗口里将三条不同时间帧的移动均线汇总。