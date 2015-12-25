建玉側からの最後の取引に応じて取引を行うスカルパーです。中央取引所では市場の側から実行された最後の取引に応じ、チャートが形成されることが知られています。したがって、エキスパートアドバイザはその取引を監視し、価格が動く方向に応じてポジションを開きます。

エキスパートアドバイザの特徴は、スリッページなしにポジションを開くことにあります。パラメータはRTS先物市場に設定されています。

画像では、エキスパートアドバイザの起動日とそのポジションが記されています。

アドバイス：