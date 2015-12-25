無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Last Price - MetaTrader 5のためのエキスパート
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
建玉側からの最後の取引に応じて取引を行うスカルパーです。中央取引所では市場の側から実行された最後の取引に応じ、チャートが形成されることが知られています。したがって、エキスパートアドバイザはその取引を監視し、価格が動く方向に応じてポジションを開きます。
エキスパートアドバイザの特徴は、スリッページなしにポジションを開くことにあります。パラメータはRTS先物市場に設定されています。
画像では、エキスパートアドバイザの起動日とそのポジションが記されています。
アドバイス：
- ドローダウンを避けるためには、最後の取引はAskやBid価格よりも大きいか少ない必要があります。そうしないと、スプレッドで失われる可能性があります。
- より大きな確信を得るために、ポジションオープンの為に最大許容スプレッドを指定することもできます。
- 取引量も潜在利益に影響を与えます。1と同等のボリュームは多くの場合に利益をもたらすことが認められています。（しかし、これは取引価格の最小偏差がほんの少しスプレッドよりも大きい時の、エキスパートアドバイザの『極端なモード』について論じる場合です）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14235
