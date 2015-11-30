Скальпер, торгующий в зависимости от последней сделки со стороны открытого интереса. Известно, что на централизованном рынке график строится в зависимости от последней сделки, совершенной со стороны рынка. Поэтому робот следит за этой сделкой и открывает позиции в зависимости от того, куда уйдет ее цена.

Особенностью робота является то, что он открывает позиции без проскальзывания. Параметры настроены на фьючерс РТС.

На рисунке отмечена дата запуска эксперта и его позиции.

Советы: