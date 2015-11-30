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Last Price - эксперт для MetaTrader 5
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Скальпер, торгующий в зависимости от последней сделки со стороны открытого интереса. Известно, что на централизованном рынке график строится в зависимости от последней сделки, совершенной со стороны рынка. Поэтому робот следит за этой сделкой и открывает позиции в зависимости от того, куда уйдет ее цена.
Особенностью робота является то, что он открывает позиции без проскальзывания. Параметры настроены на фьючерс РТС.
На рисунке отмечена дата запуска эксперта и его позиции.
Советы:
- Для того чтобы избежать просадки, последняя сделка должна быть больше или меньше цены Ask и Bid. Иначе можно потерять на спреде.
- Для большей уверенности можно задать максимально допустимый спред для открытия позиции.
- Объемы сделки также влияют на потенциальный доход. Замечено, что объем равный 1 чаще всего приносит доход (но это если говорить о "экстремальном режиме" советника — когда мин. отклонение цены сделки ненамного больше спреда).
Индикатор, рисующий свечки индикатора DotsCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.Super_Trend_HTF
Индикатор Super_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт переносит в безубыток и/или тралит позиции по всем валютным парам или только на текущей.LinearMomentum
Вариант индикатора Momentum с использованием в его расчетах объемов и времени.