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Last Price - эксперт для MetaTrader 5

Alexander Pavlov
Alexander Pavlov

Alexander Pavlov

6 кодов 16 тем 87 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4338
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
lastprice.mq5 (10.75 KB) просмотр
RTS.set (0.16 KB)
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Скальпер, торгующий в зависимости от последней сделки со стороны открытого интереса. Известно, что на централизованном рынке график строится в зависимости от последней сделки, совершенной со стороны рынка. Поэтому робот следит за этой сделкой и открывает позиции в зависимости от того, куда уйдет ее цена.

Особенностью робота является то, что он открывает позиции без проскальзывания. Параметры настроены на фьючерс РТС.

На рисунке отмечена дата запуска эксперта и его позиции.

Советы:

  • Для того чтобы избежать просадки, последняя сделка должна быть больше или меньше цены Ask и Bid. Иначе можно потерять на спреде.
  • Для большей уверенности можно задать максимально допустимый спред для открытия позиции.
  • Объемы сделки также влияют на потенциальный доход. Замечено, что объем равный 1 чаще всего приносит доход (но это если говорить о "экстремальном режиме" советника — когда мин. отклонение цены сделки ненамного больше спреда).
Background_DotsCandle_HTF Background_DotsCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора DotsCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Super_Trend_HTF Super_Trend_HTF

Индикатор Super_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

Эксперт переносит в безубыток и/или тралит позиции по всем валютным парам или только на текущей.

LinearMomentum LinearMomentum

Вариант индикатора Momentum с использованием в его расчетах объемов и времени.