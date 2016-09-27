und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Last Price - Experte für den MetaTrader 5
Ein Scalper, der je nach dem letzten Trade von Open Interest handelt. Es ist bekannt, dass ein Chart an der Börse je nach dem letzten auf dem Markt ausgeführten Trade gezeichnet wird. Aus diesem Grund verfolgt der Roboter die Transaktion und eröffnet Positionen je nach der Preisrichtung.
Der Roboter zeichnet sich dadurch aus, dass er Positionen ohne Slippage eröffnet. Die Parameter sind für РТС-Futures gesetzt.
Auf dem Bild sind das Startdatum und die Positionen des Expert Advidors dargestellt.
Empfehlungen:
- Um Drawdown zu vermeiden, muss der letzte Trade größer oder kleiner als Ask- und Bid-Preis sein. Sonst kann man beim Spread Geld verlieren.
- Es ist möglich, den maximal zulässigen Spread für die Eröffnung einer Position festzulegen.
- Das Tradevolumen beeinflusst auch den potenziellen Profit. Es wurde festgestellt, dass das Volumen gleich 1 häufiger Profit bringt (wenn es um den "extremen Modus" des EAs geht - wenn die minimale Abweichung nicht viel größer als der Spread ist).
