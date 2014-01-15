Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_3rdGenerationXMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 959
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El Asesor Experto Exp_3rdGenerationXMA se basa en los cambios que se producen en la dirección de la media móvil 3rdGenXMA. Se genera una señal de compraventa cuando la barra se cierra, siempre que se haya producido algún cambio en la dirección de la media móvil.
Para poder operar con este Expert Advisor hay que poner el archivo compilado 3rdGenXMA.ex5 en terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Las pruebas que se muestran a continuación se realizaron con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante las pruebas no se utilizaron ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas sobre NZDUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1069
