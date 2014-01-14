PriceChannel Signal

O autor real

Igorad, a conversão para MQL5 por Igorad.

O diferencial deste indicador é a reentrada (parâmetro UseReEntry nas configurações dos inputs dos parâmetros do indicador/input). Então, praticamente a reentrada tem a mesma lógica do sistema original Asctrend por Ablsys, ou de acordo com muitos outros sistemas de sinal.

Este recurso da reentrada (re-enter) foi criado por igorad para seu indicador original Canal de Preço (Price Channel) de acordo com o meu pedido há algum tempo e tem a possibilidade de exibir as reentradas através seta no ativo:

Círculo vermelho/azul no gráfico - sinal para entrar (para abrir a ordem na próxima barra aberta).

Seta vermelha/azul no gráfico - sinal para reentrar (para abrir uma ordem adicional).



Indicador tem todos os tipos de alertas: alerta de e-mail, alerta se o indicador atual está aberto ou anterior/próximo da barra, alerta de mensagens, alertas sonoros. Há possibilidades de ligar e desligar os alertas com as configurações on/off (todos os alertas, ou alguns deles separadamente).

Dica: