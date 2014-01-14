CodeBaseSeções
PriceChannel Signal - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Sergey Golubev
Visualizações:
3803
Avaliação:
(55)
Publicado:
Atualizado:
O autor real

Igorad, a conversão para MQL5 por Igorad.

O diferencial deste indicador é a reentrada (parâmetro UseReEntry nas configurações dos inputs dos parâmetros do indicador/input). Então, praticamente a reentrada tem a mesma lógica do sistema original Asctrend por Ablsys, ou de acordo com muitos outros sistemas de sinal.

Este recurso da reentrada (re-enter) foi criado por igorad para seu indicador original Canal de Preço (Price Channel) de acordo com o meu pedido há algum tempo e tem a possibilidade de exibir as reentradas através seta no ativo:

  • Círculo vermelho/azul no gráfico - sinal para entrar (para abrir a ordem na próxima barra aberta).
  • Seta vermelha/azul no gráfico - sinal para reentrar (para abrir uma ordem adicional).

Indicador tem todos os tipos de alertas: alerta de e-mail, alerta se o indicador atual está aberto ou anterior/próximo da barra, alerta de mensagens, alertas sonoros. Há possibilidades de ligar e desligar os alertas com as configurações on/off (todos os alertas, ou alguns deles separadamente).

PriceChannel Signal

Dica:

  • O indicador é usado para a análise técnica juntamente com o Ichimoku, por exemplo (timeframes H1 - D1);
  • também para sinal de negociação como indicador independente em pequenos intervalos de tempo, bem como;
  • junto com alguns outros indicadores.  

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1423

