Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PriceChannel Signal - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Sergey Golubev
- Visualizações:
- 3803
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O autor real
Igorad, a conversão para MQL5 por Igorad.
O diferencial deste indicador é a reentrada (parâmetro UseReEntry nas configurações dos inputs dos parâmetros do indicador/input). Então, praticamente a reentrada tem a mesma lógica do sistema original Asctrend por Ablsys, ou de acordo com muitos outros sistemas de sinal.
Este recurso da reentrada (re-enter) foi criado por igorad para seu indicador original Canal de Preço (Price Channel) de acordo com o meu pedido há algum tempo e tem a possibilidade de exibir as reentradas através seta no ativo:
- Círculo vermelho/azul no gráfico - sinal para entrar (para abrir a ordem na próxima barra aberta).
- Seta vermelha/azul no gráfico - sinal para reentrar (para abrir uma ordem adicional).
Indicador tem todos os tipos de alertas: alerta de e-mail, alerta se o indicador atual está aberto ou anterior/próximo da barra, alerta de mensagens, alertas sonoros. Há possibilidades de ligar e desligar os alertas com as configurações on/off (todos os alertas, ou alguns deles separadamente).
Dica:
- O indicador é usado para a análise técnica juntamente com o Ichimoku, por exemplo (timeframes H1 - D1);
- também para sinal de negociação como indicador independente em pequenos intervalos de tempo, bem como;
- junto com alguns outros indicadores.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1423
Indicador Médias Móveis Convergência/Divergência por William Blau.Oscilador Ergodic MACD Blau_Ergodic_MACD
Oscilador Ergodic MACD por William Blau.
Oscilador Índice de Desvio Médio Ergodico (MDI) por William Blau.A classe para desenhar um indicador MACD usando o buffer anel.
A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Convergência/Divergência da Média Móvel (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) utilizando o algoritmo do buffer anel.