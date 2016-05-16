Wirklicher Autor:

Igorad, Übertragen auf MQL5 von Igorad.

Die Besonderheit dieses Indikators ist der Wiedereinstieg (UseReEntry Parameter in den Indikator-Einstellungen). Wie viele Händler wissen, wird der Begriff Wiedereinstieg "re-enter" im Handel mit Signalen verwendet. Ergo - dieser Wiedereinstieg folgt derselben Logik wie der des Asctrend Originalsystems von Ablsys oder der vieler anderer Systeme.

Diese Eigenschaft ("re-enter") wurde von Igorad für seinen Original Price-Channel Indikator nach meinen Anregung vor einiger Zeit ermöglicht und nun bietet er den Wiedereinstieg mittels Pfeile für dasselbe Symol/Zeitrahmen: