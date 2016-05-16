und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PriceChannel Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Sergey Golubev
Wirklicher Autor:
Igorad, Übertragen auf MQL5 von Igorad.
Die Besonderheit dieses Indikators ist der Wiedereinstieg (UseReEntry Parameter in den Indikator-Einstellungen). Wie viele Händler wissen, wird der Begriff Wiedereinstieg "re-enter" im Handel mit Signalen verwendet. Ergo - dieser Wiedereinstieg folgt derselben Logik wie der des Asctrend Originalsystems von Ablsys oder der vieler anderer Systeme.
Diese Eigenschaft ("re-enter") wurde von Igorad für seinen Original Price-Channel Indikator nach meinen Anregung vor einiger Zeit ermöglicht und nun bietet er den Wiedereinstieg mittels Pfeile für dasselbe Symol/Zeitrahmen:
- Rote/blaue Kreise auf dem Chart - Eröffnungssignal (Ausführung beim Erscheinen der nächsten offenen Bar).
- Rote/blaue Pfeile auf dem Chart - Wiedereinstiegssignal (zusätzliche Position).
Der Indikator verfügt über alle Arten von Benachrichtigungen: EMail-Alarm, Hinweis beim Öffnen/Schließen der aktuellen/vorherigen Bar, Meldungen, Alarmtöne. Es gibt Möglichkeiten, den Alarm an-/abzustellen (alle oder einige, selektiv).
Empfehlungen:
- Der Indikator ist für die technische Analyse gedacht, zum Beispiel zusammen mit Ichimoku (H1 - D1 Zeitrahmen);
- aber ebenso für einen Signalhandel als alleiniger Indikator auf kleinen Zeitrahmen;
- zusammen mit einigen anderen Indikatoren.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1423
