Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8101 por el autor izhutov,.

¿Cómo funciona?



Son utilizadas tres MAs.

Condiciones para la compra:

La media móvil rápida cruza la media móvil media al alza. La MA rápida esta por encima de la MA lenta, la MA rápida esta por encima de la MA lenta de la barra previa, la MA rápida en la barra previa esta por encima a la MA lenta, la MA rápida en la barra previa está por encima de la MA lenta en la barra previa. La MA media esta por encima de la MA lenta, la MA media esta por encima de la MA lenta de la barra previa, la MA media de la barra anterior esta por encima de la MA lenta, la MA media en la barra previa esta por encima de la MA lenta de la barra previa.

Condiciones para la venta:

Las condiciones para la venta y compra son un espejo uno del otro. La media móvil rápida cruza la media móvil media a la baja. La MA rápida esta por debajo de la MA lenta, la MA rápida esta por debajo de la MA lenta de la barra previa, la MA rápida en la barra previa esta por debajo a la MA lenta, la MA rápida en la barra previa está por debajo de la MA lenta en la barra previa. La MA media esta por debajo de la MA lenta, la MA media esta por debajo de la MA lenta de la barra previa, la MA media en la barra previa esta por debajo a la MA lenta, la MA media en la barra previa está por debajo de la MA lenta en la barra previa.

El tamaño del lote para las posiciones que se abrirán puede ser fijo o proporcional al margen libre. Existe una función adicional para reducir el tamaño del lote en pérdidas - A más operaciones perdedoras consecutivas, el tamaño del lote es más pequeño. Se puede ajustar el trailing stop para una posición abierta.

La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

Parámetros



MaximumRisk - Riesgo (se utiliza si Lots = 0).

Lots - Lote.

DecreaseFactor - Factor de reducción del lote después de perder operaciones. 0 - reducción deshabilitada. Cuanto menor sea el valor, mayor es la reducción. Cuando no sea posible reducir el tamaño del lote, se abre la posición con el lote mínimo.

TakeProfit - Take Profit en puntos.

StopLoss - Stop Loss en puntos.

TrailingStop - Trailing Stop en puntos. Si el valor es 0, 0, la función de Trailing stop está desactivada.

FastPeriod - Periodo de la MA Rápida.

FastShift - Cambio de la MA Rápida.

MiddlePeriod - Periodo de la MA Media.

MiddleShift - Cambio de la MA Media.

SlowPeriod - Periodo de MA Lenta.

SlowShift - Cambio de la MA Lenta.





Nota

No se recomienda establecer los valores de FastShift, MiddleShift, SlowShift a menos de 1. El Asesor Experto comprueba los indicadores en la barra cero sólo cuando la nueva barra abre (se supone que no funciona en (la formación) de la barra cero). La versión original no tiene ningún parámetro externo para las medias móviles.