Индикаторы

PriceChannel Signal - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Sergey Golubev
Просмотров: 6480
6480
Рейтинг:
(55)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Igorad. Данная версия является переводом на MQL5. 

Отличительной особенностью данного индикатора является возможность повторного входа в рынок (используется параметр UseReEntry в входных параметрах индикатора). Многие трейдеры помнят термин "re-enter", который обычно используется в торговых сигналах. Фактически, этот принцип повторного входа в рынок имеет такую же логику, как и в оригинальной системе Asctrend автора Ablsys, или во многих других сигнальных системах.

Эта возможность (повторного входа) была разработана автором на базе его оригинального индикатора Price Channel по моей просьбе некоторое время назад. Возможность повторного входа обеспечивается при помощи стрелок на некоторой валютной паре и таймфрейме:

  • Красный/синий кружок на графике - сигнал для входа (для открытия ордера на следующем открытом баре).
  • Красная/синяя стрелка на графике - сигнал для повторного входа (для открытия дополнительного ордера).

Индикатор включает в себя возможность всех видов оповещений: сообщение по электронной почте, сигнал на текущем открытом или предыдущем закрытом баре, сообщение, звуковой сигнал. Есть возможность для включения/выключения оповещений (всех, или только некоторых).

 

Советы:

  • Индикатор может использоваться для технического анализа совместно с индикатором Ишимоку (для таймфреймов H1 - D1);
  • также самостоятельно для торговых сигналов на маленьких таймфреймах;
  • с любыми другими индикаторами. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1423

