価格チャネルシグナル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Sergey Golubev
1213
(55)
Igorad、IgoradによるMQL5への変換

この指標の特徴的な機能は、再参入（指標の設定/入力でのUseReEntryパラメータ）です。この用語「再参入」は通常シグナル取引で使用されているので多くのトレーダーに覚えられています。 事実上、この再参入はAblesysによるAsctrendオリジナルシステムまたは他の多くのシグナルシステムと同じ論理を持っています。

この機能（再参入）は、私の要望によってしばらく前に、Igoradによってそのオリジナルの価格チャネル指標のために作成され、同じペア/時間軸派の再参入を矢印によって提供します。
  • チャート上の赤/青の円 - 参入シグナル（次に開いたバーで注文を出す）
  • チャート上の赤/青の矢印 -再 参入シグナル（追加的な注文を出す）

指標には、電子メールアラート、アラート現在/1つ前のバーの閉開、メッセージアラート、音声アラートなどの様々な種類のアラートがあります。アラート（すべてのアラート、またはそれらのいくつかを別々に）をオン/オフにする可能性もあります。


アドバイス：

  • この指標は例えば一目（H1 - D1の時間枠を）と一緒にテクニカル分析のために使用されます。 
  • 小さな時間枠でのスタンドアロン指標としてもシグナル取引にも
  • 他の指標と同時に使用されます。 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1423

