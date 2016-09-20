実際の著者：

Igorad、IgoradによるMQL5への変換

この指標の特徴的な機能は、再参入（指標の設定/入力でのUseReEntryパラメータ）です。この用語「再参入」は通常シグナル取引で使用されているので多くのトレーダーに覚えられています。 事実上、この再参入はAblesysによるAsctrendオリジナルシステムまたは他の多くのシグナルシステムと同じ論理を持っています。

この機能（再参入）は、私の要望によってしばらく前に、Igoradによってそのオリジナルの価格チャネル指標のために作成され、同じペア/時間軸派の再参入を矢印によって提供します。