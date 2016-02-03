CodeBaseSecciones
VininI_BB - indicador para MetaTrader 5

Este indicador ayuda a calcular el nivel seguro de los Stops para las posiciones abiertas.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.04.2011.

Fig. 1. Indicador VininI_BB

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14224

