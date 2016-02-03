CodeBaseSecciones
Asymmetry_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador Asymmetry permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador Asymmetry.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Asymmetry_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14228

