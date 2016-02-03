Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Asymmetry_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 721
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador Asymmetry permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador Asymmetry.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Asymmetry_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14228
Este indicador ayuda a calcular el nivel seguro de los Stops para las posiciones abiertas.JMACandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JMA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.
Sistema de trading a base de las señales del indicador JMACandleSign.VininI_BB_HTF
El indicador VininI_BB permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.