Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
geTrendOsc_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 780
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador geTrendOsc permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador geTrendOsc.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador geTrendOsc_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14222
El canal formado por dos medias construidas a base de los promedios de las series de precios High y Low. Las velas fuera de los límites del canal se marcan con el color correspondiente a la tendencia.FP_HTF
El indicador FP permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JMA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.VininI_BB
Este indicador ayuda a calcular el nivel seguro de los Stops para las posiciones abiertas.