Indikatoren

VininI_BB - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
705
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
vinini_bb.mq5 (9.58 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Ein Indikator, der es erlaubt einen sicheren Stop Level für offene Positionen zu berechnen.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 27.04.2011 veröffentlicht.

Abb.1. Der VininI_BB Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14224

JMACandleSign JMACandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei JMA Indikatoren verwendet. Die JMA Indikatoren basieren auf den Werten Open und Close einer Preisreihe.

geTrendOsc_HTF geTrendOsc_HTF

Der Indikator geTrendOsc mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

Asymmetry_HTF Asymmetry_HTF

Der Indikator Asymmetry mit der Option, den Zeitrahmen in den Inputparametern zu ändern.

Exp_JMACandleSign Exp_JMACandleSign

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des JMACandleSign Indikators beruht.