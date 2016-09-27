Ein Indikator, der es erlaubt einen sicheren Stop Level für offene Positionen zu berechnen.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 27.04.2011 veröffentlicht.

Abb.1. Der VininI_BB Indikator