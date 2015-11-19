Индикатор, помогающий рассчитать безопасный уровень стопов для открытых позиций.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.04.2011.

Рис.1. Индикатор VininI_BB