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Индикаторы

VininI_BB - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2201
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, помогающий рассчитать безопасный уровень стопов для открытых позиций.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.04.2011.

Рис.1. Индикатор VininI_BB

Рис.1. Индикатор VininI_BB

JMACandleSign JMACandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JMA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.

geTrendOsc_HTF geTrendOsc_HTF

Индикатор geTrendOsc с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Asymmetry_HTF Asymmetry_HTF

Индикатор Asymmetry с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_JMACandleSign Exp_JMACandleSign

Торговая система, построенная на сигналах индикатора JMACandleSign.