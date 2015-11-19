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VininI_BB - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, помогающий рассчитать безопасный уровень стопов для открытых позиций.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.04.2011.
Рис.1. Индикатор VininI_BB
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JMA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.geTrendOsc_HTF
Индикатор geTrendOsc с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Asymmetry с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_JMACandleSign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора JMACandleSign.