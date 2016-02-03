CodeBaseSecciones
JMACandleSign - indicador para MetaTrader 5

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JMA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador JMACandle.

Fig. 1. Indicador JMACandleSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14223

geTrendOsc_HTF geTrendOsc_HTF

El indicador geTrendOsc permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

XMA_Range_Channel XMA_Range_Channel

El canal formado por dos medias construidas a base de los promedios de las series de precios High y Low. Las velas fuera de los límites del canal se marcan con el color correspondiente a la tendencia.

VininI_BB VininI_BB

Este indicador ayuda a calcular el nivel seguro de los Stops para las posiciones abiertas.

Asymmetry_HTF Asymmetry_HTF

El indicador Asymmetry permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.