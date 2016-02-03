Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JMA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador JMACandle.
Fig. 1. Indicador JMACandleSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14223
