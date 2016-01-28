CodeBaseSeções
VininI_BB - indicador para MetaTrader 5

Um indicador que ajuda a calcular o nível de stop seguro para as posições em aberto.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código Base em mql4.com em 27.04.2011.

Fig.1. O indicador VininI_BB

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14224

