喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一款帮助计算已开仓的安全止损位的指标。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码库 27.04.2011。
图例.1. VininI_BB 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14224
