Asesores Expertos

Exp_JMACandleSign - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
738
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
jma.mq5 (23.36 KB) ver
jmacandlesign.mq5 (7.79 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_jmacandlesign.mq5 (7.63 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de trading a base de las señales del indicador JMACandleSign. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si ha aparecido el punto coloreado.

Para que el EA funcione correctamente, hace falta la presencia de los archivos compilados de los indicadores JMACandleSign.ex5 y JMA.ex5 en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2014 con USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14229

