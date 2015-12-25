無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VininI_BB - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 910
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ポジションを開くための安全なストップレベルを計算するのに役立つインディケータです。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、mql4.comのCode Baseに掲載されたのは、2011年4月27日です。
図1. インディケータ VininI_BB
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14224
JMACandleSign
価格列のOpenとClose値をベースにした、JMAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。geTrendOsc_HTF
インディケータ geTrendOscは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
Asymmetry_HTF
インディケータ Asymmetryは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Exp_JMACandleSign
インディケータJMACandleSignのシグナルをベースに構成された取引システムです。