ポジションを開くための安全なストップレベルを計算するのに役立つインディケータです。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、mql4.comのCode Baseに掲載されたのは、2011年4月27日です。

図1. インディケータ VininI_BB