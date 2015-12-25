インディケータ geTrendOscは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

時系列のHighとLowの平均をベースにした2つの移動平均を形成するチャンネル。チャンネルの範囲からはみ出るローソクは、トレンドに応じた色で表示されます。