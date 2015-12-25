無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JMACandleSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
価格列のOpenとClose値をベースにした、JMAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータの間の差によって指標がを変わる時、シグナルが発生します。つまり、インディケータJMACandleの色の変化に完全に適応します。
図1. インディケータ JMACandleSign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14223
