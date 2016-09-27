und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JMACandleSign - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Semaphor-Indikator, der zwei JMA Indikatoren verwendet. Die JMA Indikatoren basieren auf den Werten Open und Close einer Preisreihe. Die Signale werden generiert, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert. D.h. in Übereinstimmung mit der Farbänderung des JMACandle Indikators.
Abb.1. Der JMACandleSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14223
