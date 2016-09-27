CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

JMACandleSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
696
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
jma.mq5 (23.36 KB) ansehen
jmacandlesign.mq5 (7.79 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Semaphor-Indikator, der zwei JMA Indikatoren verwendet. Die JMA Indikatoren basieren auf den Werten Open und Close einer Preisreihe. Die Signale werden generiert, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert. D.h. in Übereinstimmung mit der Farbänderung des JMACandle Indikators.

Abb.1. Der JMACandleSign Indikator

Abb.1. Der JMACandleSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14223

geTrendOsc_HTF geTrendOsc_HTF

Der Indikator geTrendOsc mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

XMA_Range_Channel XMA_Range_Channel

Ein Kanal, der durch zwei gleitende Durchschnitte gebildet wird, die auf den gemittelten High und Low von Zeitreihen beruhen. Die Kerzen außerhalb des Kanals werden mit der Trendfarbe hervorgehoben.

VininI_BB VininI_BB

Ein Indikator, der es erlaubt einen sicheren Stop Level für offene Positionen zu berechnen.

Asymmetry_HTF Asymmetry_HTF

Der Indikator Asymmetry mit der Option, den Zeitrahmen in den Inputparametern zu ändern.