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JMACandleSign - индикатор для MetaTrader 5
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- 2017
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JMA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора JMACandle.
Рис.1. Индикатор JMACandleSign
geTrendOsc_HTF
Индикатор geTrendOsc с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Background_JMACandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора JMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
VininI_BB
Индикатор, помогающий рассчитать безопасный уровень стопов для открытых позиций.Asymmetry_HTF
Индикатор Asymmetry с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.