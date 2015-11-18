Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JMA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора JMACandle.

Рис.1. Индикатор JMACandleSign